O maior erro da direita conservadora é não compreender que o capitalismo é revolucionário.

O maior erro da esquerda revolucionária é não compreender que o capitalismo não é conservador.

O capitalismo precisa que tudo seja impermanente para que a fonte de renda se mantenha. Dito de outra forma: comprar tem que ser o mesmo que alugar. Os medicamentos não podem curar, a roupa não pode durar. Os eletrodomésticos têm de se estragar. Tudo tem de ser renovado.

O capitalismo é portanto uma força de evolução porque destrói tudo o que é estático. Tudo o que precisa de tempo.

O capitalismo destruiu a ideia de família tendo destruído a ideia de relação, e destrói agora por fim a ideia de comunidade.

Consequência: a ideia de espaço público não faz sequer sentido. A própria ideia de cidade enquanto conceito urbano não faz sentido. Todos os prédios são para ser mandados abaixo e fazer novos.

As lojas para turistas estão para as lojas como as one night stands para o amor. Não pode haver duração no tempo. Tudo tem que ser novo sempre.

A ideia de espaço público acabou. Porque não há público. Nós somos os turistas.

Só resta sermos infelizes.

Para que tenhamos de tal forma vontade de sair da nossa vida que o turismo seja o nosso sonho de vida.