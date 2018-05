Leicester paga 20 milhões por jogador do Porto

O FC Porto comunicou a transferência do futebolista internacional português Ricardo Pereira para os ingleses do Leicester, a título definitivo, por 20 milhões de euros.

“O FC Porto chegou a um acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Ricardo Pereira pelo valor de 20 milhões de euros”, refere a nota do clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, os ‘dragões’ informa que o acordo com os ingleses poderá atingir os 25 milhões de euros.

O lateral direito, de 24 anos, regressou na última época ao FC Porto, depois de ter estado emprestado ao Nice, e foi muitas vezes opção para o treinador Sérgio Conceição, efetuando 43 jogos, 27 dos quais na I Liga – em que foi campeão -, e marcando dois golos.

Na carreira, Ricardo Pereira, formado nas escolas do Sporting, transferiu-se para o FC Porto em 2013, proveniente do Vitória de Guimarães.

O novo jogador do Leicester é um dos 23 jogadores convocados por Fernando Santos para a fase final do Mundial de 2018, que se realiza de 14 de junho a 15 de julho.