L.A. Furtado, irmã da cantora Nelly Furtado, lança novo livro

A escritora luso-canadiana L.A. Furtado lança, esta segunda-feira, o seu novo livro “Pop Rock Cop”, sobre as verdadeiras aventuras de uma heroína que, tal como a autora, é luso-canadiana. Furtado, como a irmã dela, artista premiada de Grammy Nelly Furtado, é filha de pais açorianos, naturais da ilha de São Miguel, que emigraram para o Canadá na década de 60.

Após o sucesso de seu primeiro livro “Her Apparitions” da série Human Longings, Furtado escreveu mais uma vez uma história intrigante com uma personagem feminina. “Pop Rock Cop” conta a história de Amália, uma talentosa jovem artista que superou as adversidades da vida. O livro é baseado numa história verídica: antes do sucesso musical, Amália entra no mercado de trabalho como polícia aos 22 anos para ajudar a financiar seu sonho na área musical. No entanto quando chega ao topo da sua carreira, fica enredada com policiais corruptos que fazem acusações falsas contra ela numa tentativa de enquadrá-la e prendê-la por algo que ela não fez.

A escritora visitou novamente suas raízes portuguesas para o livro, que inicialmente começou como um tratamento de roteiro, que foi nomeado em 2013 para o Prémio Camões de Literatura pela Embaixada de Portugal.

Sobre a autora



L.A. Furtado, também é conhecida por Lisa Anne, publicou o seu primeiro livro “Her Apparitions” (livro 1 da série Human Longings) em 2009. O livro tornou-se um best seller na Amazon e também foi nomeado para prémios literários como o Noveltunity Award (EUA). Em 2015 a jovem publicou “Euphoria”, o segundo livro da série Human Longings.

Até ao momento, a luso-canadiana tem tido muito sucesso com seus livros e foi convidado para eventos literários em todo o mundo, incluindo os Açores (de onde vem a sua família), Canadá, EUA, Taiwan, China e Macau.

L.A. Furtado nasceu em Victoria, no Canadá, e atualmente vive entre Taiwan, onde tem ensinado inglês e yoga há mais de dez anos, e no Algarve, Portugal, onde dirige a sua escola-retiro internacional de yoga “Bend It Like Buddha”.