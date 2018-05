KIA Stonic 1.6 CRDi TX: bons argumentos coreanos

O crossover coreano chama a atenção, tem um aspeto jovem e desportivo e quando adotámos uma cor mais “berrante” ainda damos mais nas vistas, atraindo olhares curiosos e desconfiados.

Face à versão que já tínhamos ensaiado, a EX, ganhámos no exterior luzes traseiras em LED e a grelha frontal com acabamentos cromados. As proteções plásticas na carroçaria mantém-se, assim como a possibilidade de personalizar o KIA Stonic ao nosso gosto, com carroçaria bi-tom.

No interior, a qualidade dos materiais mantém-se também , é por isso um automóvel sem materiais emborrachados, mas com uma qualidade de montagem que satisfaz. Nesta versão TX passamos a contar com um interior de duas cores, apoio de braço, volante em “D” e em pele perfurada, assentos com revestimento a tecido e pele e ainda chave mãos-livres. O espaço a bordo mantém-se, assim como o espaço para a bagageira, temos um automóvel onde viajamos com facilidade nos lugares dianteiros e traseiros, onde temos 332 Litros de capacidade na bagageira, que se estendem até aos 1135 através do rebatimento dos assentos traseiros em 60:40.

Os assentos são confortáveis, os comandos são intuitivos, o volante é ergonómico, embora continuemos e não gostar da maneta da caixa de velocidades. É agradável conduzir o KIA Stonic, para além de ser o automóvel confortável e com espaço q.b, em todas as versões. O KIA Stonic traz de série nesta versão: Encostos de cabeça ativos, Ar condicionado automático, Banco do condutor com ajuste em altura, Bluetooth mãos livres com reconhecimento de voz, Coluna da direcção com ajuste em altura e profundidade, volante multi-funções, cruise-control e limitador de velocidade, Ligação USB + Aux, sistema de navegação e multimédia de 7 polegadas, câmara de ajuda ao estacionamento traseiro, 4 colunas de som com 2 tweeters na dianteira, entre outros.

O sistema de navegação e multimédia é igual ao da versão que já tinhamos ensaiado (EX), conta por isso com uma fácil utilização, boa imagem, serviços conectados durante o período de garantia (7 anos) e ainda Android Auto e Apple CarPlay. O MirrorLink permite-nos “passar” o ecrã do telefone para o sistema do KIA Stonic. O painel de instrumentos é completo e fornece informações de forma bastante clara.

O motor 1.6 CRDi conta com 110cv de potência, 172Nm de binário e oferece andamentos que satisfazem bastante. Devido ao baixo peso deste automóvel e à altura nada exagerada para um crossover, este motor de 110cv a diesel assenta ao KIA Stonic que nem uma luva, os consumos podiam ser ligeiramente melhores uma vez que no nosso ensaio conseguimos uma média de 5,6 Litros a cada 100km. No que toca a prestações temos uma aceleração dos 0 aos 100km/h em 11,3 segundos e uma velocidade máxima de 175km/h.

A caixa de 6 velocidades está bem escalonada e a utilização é agradável.

Na segurança, o KIA Stonic 1.6 CRDi com Pack Safety, contava com sistema de ajuda ao arranque em subida, aviso de transposição involuntária de caixa, sistema de monitorização da pressão dos pneus, sensores de chuva e luminosidade, travagem ativa de emergência, entre outros.

A EuroNCAP atribuiu duas classificações ao KIA Stonic, as 5 estrelas com o pack safety e apenas 3 estrelas sem o pack safety. Sem o pack safety o modelo teve 85% na proteção dos adultos, 84% na proteção das crianças 62% na proteção dos peões e 25% nas ajudas à condução. Com o Pack Safety, o caso muda de figura, uma vez que passamos a ter 93% na proteção dos adultos, mantemos os 84% na protecção das crianças, aumentamos para os 71% na proteção dos peões e passamos a ter 59% na classificação das ajudas à condução.

