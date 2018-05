Jovens “cineastas” madeirenses vão visitar o Parlamento Europeu

A Escola Padre Manuel Álvares foi a grande vencedora do concurso de curtas-metragens. Os alunos participantes receberam o galardão esta tarde, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, na cerimónia de encerramento da 2.ª edição do projecto IncluEuropa, no dia em que se celebra o dia da Europa. Os vencedores vão agora poder visitar o Parlamento Europeu, no final do mês de Maio.

Criado em 2016 pelo Gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues, em parceria com a Secretaria Regional da Educação da Madeira, o IncluEuropa pretende promover o conhecimento e o interesse pelos valores europeus nas escolas da região. A 2.ª edição deste projecto contou com a participação de cerca de 300 alunos de 16 estabelecimentos de ensino.

Para além do concurso das curtas-metragens, a iniciativa engloba ainda as Olimpíadas da Europa, desafio, este ano, conquistado pela Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, que irá acompanhar a escola da Ribeira Brava na viagem à capital da Europa.