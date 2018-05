Jovem portuguesa morre em acidente de viação no Brasil

Uma jovem portuguesa morreu, no sábado, num acidente de carro, no Estado do Maranhão, no Brasil. Natural de Lagos, e perto de completar 30 anos, estava naquele país a estudar, revela o Jornal de Notícias.

Mónica Fernandes seguia no carro, acompanhada pelo namorado, numa viagem entre São Luís e os Lençóis Maranhenses, um importante ponto turístico no norte do Brasil. O namorado, Bruno Almeida, tentou realizar uma ultrapassagem para se desviar de um camião que seguia em baixa velocidade, explica o jornal “O Imparcial”. Quando entrou na faixa contrária colidiu com um carro e acabou por capotar depois de sair da estrada.

O homem foi encaminhado para o posto da polícia local e alegou ser o responsável pelo acidente. Bruno está detido e indicado de homicídio por negligência.

Em Portugal, a jovem algarvia estudou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa antes de rumar ao Brasil para realizar o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro.