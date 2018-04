Nunca tive vocação para treinador de bancada e muito menos para juiz. De maneira que evito dar “estratégias depois do jogo” e muito menos decidir se alguém é culpado ou não.

Isso não me impede de ter opinião com a informação que vou recebendo de “uma escuta aqui, outra escuta ali”, mas para mim, aquilo que o juiz decidir está bem decidido.

O que eu acho, é que se José Sócrates for culpado, isso é um grande dano no sistema de organização da nossa democracia, e estiver inocente, é um golpe profundo no nosso sistema judicial.

Portanto, qualquer que seja o resultado final, os portugueses já perderam.

O que eu posso dizer mais? Assim tipo certezas, é que José Sócrates é um tipo perigosamente consumista, não lhe chegava 30.000€ por mês mesmo que ´”só” tivesse um salário de 12.500€. E portanto não havia Orçamento de Estado que lhe resistisse, digo eu.