José Luís Carneiro promove vinho e azeite português no Brasil

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, está neste momento em visita a várias cidades do Brasil, tendo participado em São Paulo num evento de apresentação da Rota de Azeite e Vinhos de Trás os Montes. Iniciativa que junta pequenos produtores e já tem mais de 240 pontos de venda de produtos nesta cidade brasileira.

As apresentações da Rota do Azeite e do Vinho de Trás os Montes ocorreram na Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo e contaram com a presença do presidente daquela Rota, Jorge Morais, da presidente do município de Alfândega da Fé, Berta Nunes, e do Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço. O anfitrião foi o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, Nuno Rebelo de Sousa.



José Luís Carneiro considerou esta Rota um excelente exemplo de promoção económica baseada nas comunidades portuguesas. Neste e noutros projetos, mas também no crescente número de visitantes, vê-se muito interesse dos lusodescendentes em Portugal.