José Luís Carneiro no Brasil entre cultura e economia

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, elogiou o trabalho de promoção, comercialização e valorização dos produtos endógenos da região de Trás-os-Montes, desenvolvido pela Rota do Azeite e do Vinho de Trás os Montes, no Brasil.

O governante participou, a 26 de abril, numa iniciativa daquela entidade, realizada na Câmara de Comércio Portuguesa, em São Paulo. A rota, que é composta por associados públicos e privados, promove a produção local de 40 pequenos e médios agricultores dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda e escoa a sua produção em 240 pontos de venda na cidade paulista. A sua internacionalização com base nas comunidades portuguesas tem sido apoiada pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que funciona em articulação com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Estiveram presentes no evento o presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil, Nuno Rebelo de Sousa, a presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, Berta Nunes, o presidente da Rota do Azeite e do Vinho de Trás os Montes, Jorge Morais e o Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço.

O evento foi direcionado a operadores económicos e turísticos e serviu, também, para apresentar o projeto de promoção turística e de atração de investimento “Devolver o território à Diáspora”. Esta iniciativa prevê a disponibilização de terrenos e o apoio no licenciamento de investimentos em Trás os Montes. Em curso está, ainda, a criação de um empreendimento turístico direcionado para os lusodescendentes, sendo a sua gestão e exploração feita pelo hotel de Alfândega da Fé.

Em São Paulo, José Luís Carneiro participou ainda num encontro com a comunidade portuguesa, realizado na Casa de Portugal, num jantar integrado na Assembleia Geral da Câmara de Portugal e visitou o prefeito da cidade, que assumiu recentemente funções, Bruno Covas.

A Embaixada de Portugal em Brasília acolheu, a 27 de abril, o lançamento da reedição da obra “A Arte da Cosinha”, um original do cozinheiro do século XIX, João da Matta.

A iniciativa, promovida pela embaixada, registou casa cheia e serviu para assinalar a concretização de um projeto desenvolvido pelo Grémio Literário e Recreativo Português de Belém do Pará, em parceria com a Imprensa Oficial do Estado do Pará (Governo Estadual).

A reedição permite trazer “nova luz” sobre o importante e valioso espólio da biblioteca do Grémio de Belém e recolher fundos para avançar com a sua digitalização e valorização.

A obra, agora republicada, data originalmente de 1876 e reúne receitas confecionadas para a família real portuguesa e para a família imperial brasileira. É apenas um dos 40 mil títulos que compõem aquela biblioteca, entre os quais se encontram uma primeira edição ilustrada do D. Quixote de 1723 ou uma bíblia de 1587. Bem como a obra completa de Camilo Castelo Branco.

José Luís Carneiro manifestou a intenção do Governo português em colaborar ativamente, e de várias formas, na valorização e digitalização do importante acervo do Grémio Português, bem como de outras entidades que também possuem bibliotecas de importante valor fundadas por portugueses no Brasil.

“Esta iniciativa valoriza e atualiza o conhecimento sobre o legado cultural das comunidades portuguesas no Brasil. Este é o primeiro passo de um esforço de maior envergadura que pretendemos lançar, destinado à digitalização das obras literárias com maior valor imaterial, presentes nos diversos grémios e gabinetes literários portugueses no Brasil”, notou.

José Luís Carneiro referiu, também, que a iniciativa proporciona a valorização da cozinha portuguesa e dos produtos de base local e regional, que agora são promovidos numa rota de restaurantes portugueses no Mundo.

O Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, assinalou que “esta obra é sem dúvida mais um elemento de fortalecimento e união dos laços entre o Brasil – o Estado do Pará e Portugal, que vivem um momento de grande intensidade, e representa uma inquestionável valorização do património cultural de Portugal”.

O presidente da Imprensa Oficial do Pará, Cláudio Rocha, observou que “o livro compõe um acervo tão interessante como o da Biblioteca do Grêmio, e é de grande importância que possamos ajudar no projeto de conservação e acessibilidade das obras raras da biblioteca”.

A iniciativa contou ainda com a presença do chef de cozinha português Vítor Sobral, do presidente do Grémio Português, Alírio Gonçalves, do Vice-Cônsul de Portugal em Belém, Francisco Brandão, e da responsável técnica pelo trabalho de reedição da obra “A Arte da Cosinha”, Ethel Soares. Esta responsável lembrou a importância histórica da presença dos portugueses na região amazónica do Brasil e o legado cultural que dela resultou. “Trouxeram vários tesouros que hoje podemos dizer que são verdadeiramente amazónicos e que importa preservar, sendo esta biblioteca um expoente desse legado”.

Vítor Sobral, por seu turno, referiu que a “síntese” proporcionada pela interpretação da culinária de origem europeia trazida pelos portugueses para o Brasil e depois enriquecida com ingredientes e técnicas de cozinha locais, constitui um elemento cultural que importa valorizar e preservar.