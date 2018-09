Jornalista Manuela Moura Guedes está de regresso à televisão

É já no próximo dia 8 de outubro que a jornalista regressa à televisão, com um espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC.

Esta é uma aposta da estação de Carnaxide que substitui Miguel Sousa Tavares, que está de saída para a TVI.

“Muito obrigada a todos os que me acompanharam ao longos destes anos. Foram muito importantes e vão continuar a ser. Sempre partilhámos pontos de vista, é o que vamos continuar a fazer”, reagiu Manuela Moura Guedes nas redes sociais.

A carismática jornalista esteve afastada do pequeno ecrã durante quatro anos, após a suspensão do Jornal Nacional – que editava, coordenava e apresentava – em 2009. A sua polémica saída da estação de Queluz esteve ligada ao caso Freeport de José Sócrates.

Sentindo-se injustiçada, regressou em 2013 à televisão como apresentadora do “Quem Quer Ser Milionário” (entretenimento) e mais tarde integrou “A Barca do Inferno” (comentário de atualidade), ambos na RTP.

Nunca desistiu da sua paixão, o jornalismo, como frisou em 2015 à Move Notícias: “Serei sempre jornalista, tenho saudades de fazer jornalismo com a liberdade que fazia. Só dessa forma voltarei a fazer jornalismo”.