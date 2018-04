Jardim Mário Soares inaugurado no Campo Grande

O Jardim Mário Soares, na zona sul do Jardim do Campo Grande, em Lisboa, será inaugurado esta quarta-feira, depois de uma intervenção de fundo orçada em 1,2 milhões de euros, com a presença do Presidente da República.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, estarão na cerimónia o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

A cerimónia de inauguração decorre a partir das 13:00.

A requalificação da zona sul do Jardim do Campo Grande foi anunciada no final de 2016, e deveria incluir a plantação de 100 árvores e a criação de novos caminhos.

Na altura, a estimativa da autarquia era concretizar estas medidas até outubro de 2017, o que não aconteceu.

Em declarações à agência Lusa na altura, o vereador da Estrutura Verde, José Sá Fernandes, explicou que a empreitada visava “pôr os caminhos todos impecáveis, arranjar a rede de rega e de drenagem, limpar e restaurar o lago e plantar mais árvores”, num investimento de 1,2 milhões de euros.

Incluída estava também a substituição de 18 árvores em risco de queda.

Numa informação publicada na sua página na internet, a Câmara de Lisboa explicava que o projeto para a zona sul do Campo Grande, que incidia sobre uma área com 61.714 metros quadrados, assentou no “redesenho do jardim, com a simplificação e sistematização da estrutura construída e da estrutura vegetal”.

Acresceu uma aposta na circulação pedonal e na utilização da zona interior do jardim, com o reforço da iluminação natural e ampliação das zonas verdes, havendo também uma “melhoria no isolamento sonoro e visual”.

O projeto previa ainda a instalação de um “sistema de iluminação noturno para reforço da segurança e utilização do espaço”, bem como novo mobiliário urbano (bancos e papeleiras).