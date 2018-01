Já tem bilhete para ir à Rússia apoiar a seleção?

Os adeptos da seleção portuguesa ainda têm oportunidade de garantir a sua presença no Mundial’2018 para apoiar Portugal. A segunda fase de venda dos bilhetes decorre até 31 de janeiro e os ingressos podem ser requisitados na bilheteira online da FIFA.

Neste período de venda, onde se podem adquirir bilhetes para todos os jogos, com exceção do encontro de abertura e final, é recomendável que todos os interessados reservem o seu ingresso de forma rápida, para que assegurem a presença nos encontros da Equipa das Quinas. Poderá acompanhar a disponibilidade dos bilhetes para todos os jogos do Campeonato do Mundo no site oficial da FIFA. Todas as candidaturas serão respondidas até 12 de março e as distribuições estão planeadas para abril/maio.

Cerca de 2.300 milhões foram requisitados nesta segunda fase em termos globais, depois de um total de 742 760 bilhetes terem sido alocados na primeira etapa de vendas.

A estreia de Portugal nesta fase final vai acontecer frente à Espanha na cidade de Sochi a 15 de junho (18h00 em Lisboa), no Fisht Stadium. Cinco dias depois (20 de junho, pelas 12h00 em Lisboa), os comandados de Fernando Santos defrontam a seleção marroquina em Moscovo, no Luzhniki Stadium. A fechar a fase de grupos, a Equipa das Quinas desloca-se a Saransk no dia 25 de junho (18h00 em Lisboa) para jogar com o Irão no Mordovia Arena.

Caso siga em frente para os oitavos de final, Portugal jogará em Moscovo (se for 1.º classificado do Grupo B) ou em Sochi (caso passe em 2.º).