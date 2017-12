Já são conhecidos os jogos das meias da Taça da Liga

FC Porto e Oliveirense apuraram-se este sábado para a ‘final four’ da Taça da Liga de futebol, em que irão defrontar Sporting e Vitória de Setúbal, respetivamente, nas meias-finais, a decorrer em janeiro de 2018, em Braga.

Confirmadas na sexta-feira as presenças de Vitória de Setúbal – único dos quatro clubes finalistas que já ergueu o troféu – e de Sporting, os grupos C e D partiram para a derradeira jornada com tudo em aberto no que dizia respeito à qualificação.

O FC Porto, irmanado na liderança do grupo D com o Leixões (II Liga), garantiu a presença na ‘final four’ com um triunfo por 3-2 em Paços de Ferreira.

A favor da qualificação dos ‘dragões’ esteva o facto de, à mesma hora, o Leixões se encontrar a perder com o Rio Ave (3-2), em Vila do Conde, o que enterrava, definitivamente, as hipóteses de apuramento dos matosinhenses.

O FC Porto terminou o grupo D na primeira posição, com sete pontos, e vai disputar a meia-final da Taça da Liga – a última vez foi em 2014/15 -, de um troféu que teima em escapar às vitrinas do seu museu, frente ao Sporting, a 23 de janeiro de 2018.

O Leixões jogou todas as fichas rumo à ‘final four’ no jogo com o Rio Ave, mas acabou por perder por 3-2, numa partida em que Vitó e João Novais (2) marcaram para os vila-condenses e Kukula (2) para os matosinhenses.

A Oliveirense, resistente da II Liga, imitou o Portimonense de 2015/16 e, com alguma surpresa, apurou-se para a ‘final four’ de Braga, num grupo (C) que incluía o Moreirense, detentor do troféu, Vitória de Guimarães e Feirense.

A equipa de Oliveira de Azeméis vai disputar a meia-final com o Vitória de Setúbal, vencedor da primeira edição da prova, a 24 de janeiro de 2018, que cometeu a proeza de se apurar num grupo que incluía o Benfica, detentor de sete títulos.

A Oliveirense garantiu o apuramento com um empate a 2-2 em casa do Feirense e beneficiou também do empate do Moreirense – que terminou com os mesmos cinco pontos da equipa de Oliveira de Azeméis – na receção ao Vitória de Guimarães (3-3).

Filipe Gonçalves adiantou a Oliveirense no marcador ainda na primeira parte (17), com Brayan Riascos a ampliar a vantagem aos 59 minutos. José Valência reduziu para o Feirense aos 79 minutos, com o empate a chegar já em período de compensação, por intermédio de Flávio Ramos (90+9).

O Moreirense e o Vitória de Guimarães empataram a 3-3, num dérbi do concelho de Guimarães marcador por erros defensivos dos dois lados, e encerraram a participação na competição.

Os vitorianos estiveram sempre no comando do marcador, com golos de Hurtado, aos 10 e 24 minutos, e de Rincón, aos 65, mas os cónegos responderam com tentos de Alfa Semedo, aos 28, de Bilel, aos 41, e de Arsénio, aos 68.

O ‘campeão de inverno’ será dado a conhecer a 27 de janeiro de 2018, no Estádio Municipal de Braga, na final que irá opor os vencedores das meias-finais Sporting-FC Porto e Vitória de Setúbal-Oliveirense.