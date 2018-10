Já foi ao InterContinental Cascais-Estoril?

A unidade de luxo do IHG – InterContinental Hotels Group acrescentou o nome de Cascais à sua designação, intitulando-se agora InterContinental Cascais-Estoril, uma forma de aproximar o hotel de cinco estrelas da comunidade e de tornar a sua localização mais fácil de identificar junto dos visitantes internacionais.

“Para nós fazia todo o sentido adotar o nome InterContinental Cascais-Estoril, pois apesar de o hotel se situar numa freguesia tão conhecida como o Estoril, queríamos igualmente identificar a cidade de Cascais. Isto é algo que também já acontece com as restantes unidades da marca em Portugal, como o InterContinental Lisbon ou o InterContinental Porto, que identificam e realçam o nome da própria cidade” explica Pedro Faria, Cluster Director of Sales & Marketing do InterContinental Cascais-Estoril e InterContinental Lisbon.

Por outro lado, esta decisão teve ainda em consideração o peso da marca InterContinental no mundo, com o objetivo de levar o nome de Cascais além-fronteiras. “Cascais é uma cidade com um elevado grau de reconhecimento internacional e, uma vez que os clientes InterContinental escolhem os destinos baseados nos locais onde a marca se encontra, queremos que eles consigam identificar mais facilmente a nossa localização e o que esta representa. Esperamos fomentar a curiosidade e as expectativas dos turistas em relação à beleza da cidade”, acrescenta.