Já conhece as terapias Lado Violeta?

O Lado Violeta nasceu na Póvoa de Varzim no ano de 2008, fruto da visão da terapeuta Cristina Gomes. Oferecendo inicialmente os serviços de Astrologia e Tarot, o centro foi expandindo ao longo dos anos, apresentando agora uma vasta gama de terapias e cursos. Para além da loja e centro esotérico na Póvoa de Varzim, o Lado Violeta abriu também um gabinete em Coimbra. Hoje, é já um centro de renome no Norte de Portugal; um local onde terapeutas e simpatizantes se podem juntar para partilhar as suas experiências espirituais e crenças pessoais.

A terapeuta Cristina Gomes (na fotografia), nome de referência no campo esotérico em Portugal, expande agora a sua atividade para o Grão-Ducado do Luxemburgo. É no seu gabinete, localizado no número 4 da rue Pierre de Coubertin, na capital luxemburguesa, que Cristina Gomes realizará cursos e workshops de Reiki, Tarot, Astronumerologia, e Regressão a Vidas Passadas. Realizará também consultas de Hipnose Terapêutica, Tarot, Reiki, Astrologia, e Mesa Cristalina Metatrónica.

Cristina, originalmente contabilista de profissão, é agora um nome influente no mundo esotérico português. Desde pequena que o esoterismo a fascina, mas só em 2008, ano em que uma crise pessoal a fez mudar de rumo, é que decidiu seguir o seu caminho de vida e tornar-se terapeuta holística. Sente que nunca é tarde demais para aprender, e que nunca se pode dizer que já se aprendeu tudo. Por esta razão, continua a estudar diversas terapias e a incluí-las na sua gama de tratamentos. Já frequentou os mais variados cursos, desde Astrologia, Psicoterapia, Numerologia e Hipnose, entre outros. Participa semanalmente em rubricas de rádio em 16 rádios portuguesas e já foi a programas de televisão na SIC e na RTP. Em 2019 participará também no 2º Congresso de Tarólogos como palestrante.

No centro Lado Violeta da Póvoa de Varzim organiza retiros, festivais e workshops para partilhar experiências, ensinar e principalmente, aprender. Tem um gosto particular em participar em feiras temáticas (como feiras medievais e esotéricas) – diz que vibra com a energia desses locais e que são uma excelente maneira de quebrar a rotina e conhecer novas perspetivas.

Para o público do Luxemburgo em particular, Cristina acredita que a sua experiência como terapeuta de Holística poderá auxiliar todos os que precisam de orientar a sua vida e de melhorar as suas formas de estar e de viver. Problemas como o stress, as saudades, ou a luta diária longe do conforto do seu país requerem atenção e experiência terapêutica.

A Hipnose Terapêutica, em particular, ajuda a lidar com hábitos, fobias, medos, maus resultados escolares ou mau desempenho profissional – problemas que afetam diariamente as nossas vidas. Uma outra modalidade da hipnose terapêutica consiste na regressão a vidas passadas. Esta terapia tem contribuído largamente para um melhor auto-conhecimento de quem a utiliza, permitindo a capacidade para ultrapassar obstáculos.

Como Terapeuta Cristina Gomes deseja alcançar neste novo desafio no Luxemburgo uma nova vertente de cura e de ajuda a todos os que precisarem de alcançar os seus objetivos de vida da melhor forma possível.