IPMA Awards contam com Miguel Ângelo, Xutos e Carlão

Miguel Ângelo vai juntar-se a Xutos & Pontapés e Carlão na gala de entrega de prémios International Portuguese Music Awards, no dia 21 de Abril, no The Zeiterion Performing Arts Center, em Boston.

Os IPMA celebram o trabalho e carreira de artistas internacionais de origem portuguesa.

Miguel Ângelo editou em Janeiro o EP Grotesco vs. A Canção, disponível nas lojas em vinil 12” e em todas as plataformas digitais

Inclui o inédito Grotesco, uma canção dos nossos tempos que parecem outros, onde são exploradas sonoridades mais electrónicas e claustrofóbicas, numa abordagem estética à ficção real em que vivemos. O tema – que se esteve para chamar Berlinesco – conta com a participação de João Cabrita no saxofone.