International Green Week: produtos portugueses em Berlim

A InovCluster marcará presença, pela quinta vez consecutiva, na Feira International Green Week, em Berlim, reunindo dez empresa portuguesas exportadoras do setor agroalimentar. A 83ª edição desta feira decorre entre 19 e 28 de janeiro e assume-se como um dos mais relevantes eventos agroalimentares na Europa, contemplando produtores alimentares, agrícolas, hortícolas e de bebidas de todo o mundo.

“Com a InovCluster estarão cerca de dez empresas portuguesas exportadoras com uma oferta variada do que de melhor se faz na gastronomia em Portugal”, avança um comunicado oficial da associação. O evento vai contar com a visita do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

Segundo os responsáveis da InovCluster, a Green Week “proporciona aos empresários participantes a oportunidade de estabelecer contactos com agentes económicos do sector agroalimentar dos quatro cantos do mundo”.

“O sector agroalimentar é já um dos grandes motores da economia nacional, exportando 95% do que produz, e a Green Week é um palco privilegiado no que toca a mostrar ao mundo a qualidade dos produtos portugueses. Mas não só. Para os empresários, estas feiras são uma excelente oportunidade para estabelecer contactos, gerar negócios e afirmar os produtos nacionais e o sector agroalimentar português no mercado europeu e mundial”, afirma Cláudia Domingues Soares, presidente da InovCluster.

“O certame constitui uma importante porta de entrada para os mercados europeu e mundial, sendo, atualmente, a Alemanha o país mais influente e com maior poder de compra na União Europeia, o que se reflete na presença de mais de mil expositores de 67 países e onde são esperados mais de 400 mil visitantes”, refere o mesmo comunicado da InovCluster.

Este ano o país convidado e em principal destaque no certame é a Bulgária.