InterContinental Porto de novo candidato aos prémios Condé Nast

O hotel Intercontinental está na prestigiada shortlist dos nomeados para os Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2019.

O InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, unidade de cinco estrelas da cidade Invicta esteve na corrida pelo galardão na edição anterior e, este ano, é novamente candidata.

“É um grande orgulho integrarmos a shortlist dos prémios atribuídos pela Condé Nast, já que a entidade reconhece o trabalho dos melhores hotéis do mundo no mercado das viagens de luxo. Esta nomeação traduz o empenho de toda a equipa em oferecer um serviço de excelência a todas as pessoas que escolhem o Palácio das Cardosas durante a sua estadia no Porto”, refere Vincent Poulingue, Diretor Geral do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas.

A votação online está a decorrer através do link https://www.johansens.com/awards/ até ao dia 19 de outubro. Os vencedores das diferentes categorias analisadas serão revelados a 5 de novembro, em Londres.

De notar que a Condé Nast Johansens é uma referência de guias ilustrados de estabelecimentos hoteleiros de alojamentos e eventos da Europa e América do Norte que são inspecionados anualmente, e cuja qualidade é reconhecida pelos consumidores e profissionais de turismo a nível mundial. Os prémios são baseados nos relatórios de Pesquisa de Clientes e nos relatórios Regionais dos Inspetores, aconselhados no Guia de Recomendações da Condé Nast Johansens Annual Awards for Excellence.

A Condé Nast é um dos maiores grupos internacionais de edição de revistas, responsável pela publicação de meios como Vogue, GQ, Vanity Fair, W, Galmour e The New Yorker.