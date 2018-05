Homenagem a bebé português morto em incêndio há um ano

Logan Gomes, o bebé nascido morto na sequência do incêndio na Torre Grenfell, em Londres, a 14 de junho de 2017, foi segunda-feira recordado pelos pais na abertura do inquérito oficial ao desastre que vitimou 72 pessoas.

Num testemunho emocionado, o pai, o português Márcio Gomes, garantiu que o filho “estará sempre connosco”, ao mesmo tempo que foram projetadas num ecrã gigante uma ecografia e fotografias de vários momentos da família, incluindo do funeral de Logan, segundo o Correio da Manhã.

A homenagem foi feita numa sessão dedicada a lembrar pela voz de familiares e amigos as vítimas do incêndio, considerado o mais grave num edifício de habitação no Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial.