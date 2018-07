Governo promete mais e melhor ensino de português no estrangeiro

O ensino de português no secundário e a oferta educativa em todos os níveis de ensino são as apostas do Governo através do Camões para o ensino de português no estrangeiro. O programa Câmara dos Representantes, da RDP Internacional, reuniu os depoimentos de vários responsáveis pelo ensino de português na Europa.

“Continuidade é a palavra chave”, disse José Luís Carneiro, e este princípio aplica-se à oferta educativa “em todos os níveis de ensino”, explica o Secretário de Estado das Comunidades que falava à RDP Internacional, depois da sessão de encerramento, em Lisboa, do terceiro encontro da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro.

Luís Faro Ramos, no mesmo evento, destaca o aumento do número de alunos, sobretudo “fora da Europa”. O Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua apresentou os indicadores que afirma serem positivos e conta com as comunidades portuguesas para a promoção da língua e do seu ensino no mundo. Faro Ramos destacou que “25 países na Europa, África e América oferecem o ensino do português nos currículos escolares”.

Luxemburgo: quatro liceus vão ensinar português

No Luxemburgo, já no próximo ano letivo, o português vai ser disciplina de opção em quatro liceus e os cursos complementares vão ser alargados a mais comunas.

Joaquim Prazeres, Coordenador para o Ensino de Português no Luxemburgo, considera que no país o interesse pela língua portuguesa é cada vez maior e anunciou que já no próximo ano letivo o português vai ser disciplina de opção em quatro liceus luxemburgueses. Isto num país onde cerca de 3 mil alunos aprendem a língua de Camões.

Espanha: mais de 50 mil alunos aprendem português

Em Espanha, pela primeira vez, o número de alunos a aprender português ultrapassou a barreira dos 50 mil. “Uma das duas metas foi atingida”, diz a Coordenadora para o Ensino de Português em Espanha e Andorra, Filipa Soares, que explica que dos 50 mil alunos que aprendem a língua portuguesa no país, 20 mil fazem-no na Estremadura espanhola.

Filipa Soares, que também tem a seu cargo Andorra, considera-se satisfeito com o facto de mais de 200 alunos aprendem a língua portuguesa, entre sistema de ensino integrado e paralelo, em aulas ministradas por dois professores.

Alemanha: mais dois professores

Na Alemanha dois novos professores serão colocados, um em Estugarda e outro em Düsseldorf. estes docentes vão reforçar a rede de ensino de português no país que integra atualmente 35 professores.

Continuar a trabalhar com as autoridades alemãs para que cada vez mais os cursos de português sejam reconhecidos é uma das apostas para o próximo ano letivo, 2018/2019, da Coordenação do Ensino de Português na Alemanha. Rui Azevedo, Coordenador para o Ensino de Português na Alemanha, explica que há três mil alunos, mas que se contarmos com os professores pagos pela Alemanha o número de alunos ronda os cinco mil.