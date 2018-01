Governo Francês distingue Paulo Amorim com Comenda da Ordem do Mérito Agrícola

O empresário Paulo Amorim foi agraciado pelo Governo Francês com a Comenda de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole, uma das principais distinções do Estado gaulês e que visa reconhecer o trabalho desenvolvido por diferentes personalidades no campo da agricultura.

Atual administrador executivo da casa de vinho do Porto Christie’s, Paulo Amorim junta-se assim a um rol de personalidades que desde 1883, data da criação deste galardão, tem vindo a merecer o reconhecimento da França, como Louis Pasteur, Pierre Le Roux, Catherine Deneuve e o Príncipe Carlos, herdeiro do torno inglês.

Paulo Amorim vê assim reconhecido o trabalho que tem vindo a desenvolver neste setor e pelo qual já tinha sido distinguido, em 2006, pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Comenda de Grande Oficial do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial, por serviços relevantes prestados à pátria.

A trabalhar no setor dos vinhos desde 1981, o atual presidente da Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas (ANCEVE) foi também fundador e dirigente da Viniportugal, tendo sido um dos responsáveis pelo Estudo Porter. Paulo Amorim foi ainda fundador e presidente do G7 – Grupo dos Sete, além de diretor de C. da Silva e da Quinta da Aveleda e administrador executivo (e CEO) da Vinalda e da Global Wines.

Para Paulo Amorim, esta distinção constituiu “uma enorme surpresa e uma grande honra. A mesma sensação de 2006, quando tinha sido condecorado pelo então Presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio”, frisando ainda a ”emoção de poder receber essa homenagem rodeado pela minha família.”