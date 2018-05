Governo confiante que construção do aeroporto do Montijo vai avançar

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, minimizou esta quinta-feira as conclusões de um relatório sobre os impactos ambientais na construção do futuro aeroporto do Montijo, referindo que “são ultrapassáveis e passíveis de ser mitigados”.

Na quarta-feira, uma notícia do Jornal de Negócios deu conta de que um Estudo de Impacte Ambiental para o futuro aeroporto do Montijo viabiliza o projeto, embora aponte alguns impactos na fauna e flora locais e sugira algumas medidas compensatórias.

Esta tarde, em declarações à agência Lusa, durante uma visita ao concelho de Sintra, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, manifestou-se confiante no sucesso do projeto, sublinhando que a opção do Montijo “é a melhor opção”.

“Este relatório não trouxe surpresas em relação ao que esperávamos. É uma infraestrutura que já serve de pista de aterragem (militar) e que neste caso terá uma mudança no seu uso, passando a ter também uma utilização por civis”, apontou o governante.

Sobre os alertas e sugestões deixadas por este estudo, Pedro Marques disse apenas que os impactos apontados “são limitados e capazes de ser mitigados”.

Entretanto, o governante adiantou que a concessionária do aeroporto, a ANA – Aeroportos e Navegação Aérea, já submeteu este relatório à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entidade a quem caberá emitir um parecer final sobre os impactos ambientais.

“Abre-se aqui um processo de avaliação e de consulta pública e esperemos que, no final do ano, a APA possa emitir uma declaração de impacto ambiental favorável”, perspetivou o ministro.

Para o governante, a opção no Montijo “é a mais eficiente” e a que “melhor servirá” a região de Lisboa e o país.

“Estamos confiantes no desenvolvimento deste processo para que a região de Lisboa e o resto do país não fiquem limitados no crescimento do turismo e da atividade económica por este constrangimento do aeroporto de Lisboa”, concluiu.