Golfista português em segundo no Irish Challenge

O golfista Ricardo Santos foi o português mais bem classificado no primeiro dia do ´Irish Challenge´, terminando entre os classificados em segundo lugar a prova a decorrer na Irlanda.

Com 67 pancadas, cinco abaixo do Par do campo, Ricardo Santos entregou um cartão com dois ´bogeys´ (uma pancada acima) e sete ´birdies´ (uma abaixo).

Já Pedro Figueiredo terminou o primeiro dia de prova num mais modesto 64.° lugar, com quatro ´bogeys´ e dois ´birdies´ (total de 74 pancadas, duas acima do Par).

Mais abaixo, Miguel Gaspar terminou em 92.°, com 77 pancadas (cinco acima do Par), seguido de Tomás Bessa (106.°, com 79 pancadas, sete acima).

O galês Rhys Enoch lidera a prova, com 66 pancadas, seis abaixo do Par.