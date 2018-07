France 5 foi descobrir Ponte de Lima

Nos dias 22 e 23 de julho, uma equipa de reportagem do programa “Échappées Belles”, do canal francês France 5, esteve em Ponte de Lima a efetuar uma reportagem sobre a vila mais antiga de Portugal.

O canal France 5 é um dos canais culturais da televisão francesa, estando o programa “Échappées Belles” no ar há mais de dez anos, contando por isso com muita audiência em todo o mundo.

Com o apoio do Município de Ponte de Lima, da Confraria do Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, da P.L. Arte e do limiano Tiago Lopes, autor do blogue Go To Portugal, realizou-se uma reportagem que mostra a cultura e as tradições de Ponte de Lima, constituindo-se como uma grande oportunidade de promoção de Ponte de Lima junto da comunidade francófona e, em especial, dos nossos emigrantes.

O programa vai passar no canal France 5 em maio de 2019.