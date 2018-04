França: Marcelo vai visitar Renato Silva em Perpignan

Renato Silva com a mãe, Ana Silva © Facebook

O Presidente da República disse hoje que irá visitar ao hospital de Perpignan o jovem português ferido no atentado de 23 de março, no sul de França.

“Eu irei daqui a Perpignan ver esse ferido que está a recuperar”, disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, que falava em Richebourg, norte de França, onde se encontra no âmbito das celebrações do centenário da Batalha de La Lys, que ocorreu em 09 de abril de 1918.

O Presidente já se tinha referido ao terrorismo e a este atentado no seu discurso no cemitério português de Richbourg, durante a manhã, onde esteve ao lado do chefe de Estado francês a homenagear os mortos na Primeira Guerra Mundial.

Marcelo disse que depois de sair de Richebourg, no final das celebrações, seguirá em direção ao hospital “para abraçar o português e a sua família”.

O Presidente da República lembrou os ataques terroristas sofridos em França, sublinhando que Portugal está unido aos franceses nessa “luta contra o terrorismo”.

Os ataques que ocorreram em 23 de março em Carcassonne e Trèbes, no sul de França, provocaram cinco mortos, incluindo o atacante, e 15 feridos.