fora de tempo

No que está a ser interpretado como um sinal de boa vontade para que as negociações com os EUA não terminem - apesar dos fortes sinais nesse sentido - a Coreia do Norte aceitou a entrada de jornalistas sul-coreanos para assistirem ao desmantelamento de um local de testes nucleares. Pyongyang tinha convidado vários jornalistas para se deslocarem a Punggye-ri, mas nos últimos dias tinha deixado de fora jornalistas do sul.