Madeira lança comemorações dos 600 anos da descoberta da ilha

Milhares de pessoas assistiram esta segunda-feira aos oito minutos do espetáculo de fogo de artifício da passagem de ano, assinalada com 163.813 peças de material pirotécnico, disparadas de 37 postos ao longo do anfiteatro do Funchal, na Madeira.

O espetáculo deu início às comemorações dos 600 anos, a celebrar em 2019, do descobrimento do arquipélago da Madeira pelos navegadores João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Dias, no princípio do século XV.

Segundo a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, a ocupação hoteleira neste período de Fim de Ano foi de 88%, tendo o Governo Regional investido no espetáculo pirotécnico 976 mil euros.

No total, o executivo regional investiu 3,4 milhões de euros no programa de festas de Natal e de Fim do Ano, que começou em 01 de dezembro e termina em 07 de janeiro, e que contempla já a animação do Carnaval.

Também para assistir ao fogo de artifício, e segundo dados da Administração dos Portos da Madeira (APRAM), dez navios de cruzeiros com cerca de 20 mil passageiros atracaram no porto ou fundearam na baía do Funchal.

O espetáculo esteve a cargo da empresa que, na passagem de 2006/2007, conquistou para a Região Autónoma da Madeira a distinção de “Maior Espetáculo Pirotécnico do Mundo, inscrito no livro dos recordes “Guinness World Records”.

Na passagem de ano de 2016/2017, a empresa minhota alcançou para a Madeira um novo recorde internacional: o certificado do “Maior Espetáculo Pirotécnico da Europa”, com 132.000 peças pirotécnicas, troféu patenteado pela “National Register of Records”.

Durante o dia 31 de dezembro, antes do fogo de artifício atuaram bandas filarmónicas e grupos folclóricos na baixa do Funchal.

O espetáculo “A Noite de Passagem de Ano”, na Praça do Povo, complementou a animação na cidade do Funchal.