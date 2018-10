é nas flores que a natureza escreve

os mais jubilosos e singelos poemas

é nas flores que a natureza traça

os áureos e benfazejos caminhos do mundo

no coração das flores, a luz, sempre milagre, ganha cores, esplendor, celebra a beleza da vida, advém poesia

as flores são oásis, pedaços de jardins, de paraísos

as flores são estrelas ao alcance das nossas mãos

estrelas que podemos tocar, cheirar e colher

as flores são a prova de que a natureza nos ama

– e tu ama-las e admira-las tanto, filha

as flores todas do mundo glorificam a tua aparição

as flores todas do mundo querem também abraçar-te

são para ti, Elena Rose, são para ti as flores todas do mundo

dm