Festa da Ria Formosa até dia 5 de agosto em Faro

O largo de São Francisco, em Faro, recebe até 5 de agosto a 25.ª edição da Festa da Ria Formosa dará a provar o melhor marisco da região algarvia.

“São 11 dias onde se pode provar o melhor marisco oriundo da Ria Formosa e outras especialidades locais e regionais, confecionadas com base nas receitas e tradições do nosso concelho”, assinala a autarquia farense, em comunicado.

A entrada é livre e o horário de funcionamento será entre as 19:00 e a 1:00 horas.

A 25.ª edição deste evento organizado pela Vivmar – Associação dos Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, ao qual a autarquia se associa novamente, continuará este ano a apresentar um cartaz com vários artistas nacionais, regionais e locais, com a seguinte agenda: dia 26 de julho – Miguel Azevedo e Anésio; 27 de julho – Rosa Martins e Ruben Filipe; 28 de julho – Sandrine e Tony das Favelas; 29 de julho – Gerações; 30 de julho – Duo Tânia e Teresa e Roge N’Boys; 31 de julho – Valter Reis; 1 de agosto – Quim Ferreira e Gabriel Ventura; 2 de agosto – Compact Dois e Quem é o Bom; 3 de agosto – Liliana Guerreiro e Melão; 4 de agosto – Carlos Coelho e Vânio; 5 de agosto – Duo Reflexo.

“A Festa da Ria Formosa é hoje uma referência regional e um dos principais certames gastronómicos do país. O sucesso deste evento é garantido por todos os que escolheram a Ria Formosa para desenvolver as suas atividades, a elevada qualidade e a frescura dos produtos que as nossas águas proporcionam”, salienta a câmara liderada por Rogério Bacalhau.

Por outro lado, a realização da festa obrigará a alterações na circulação automóvel nas imediações do largo de São Francisco, até ao dia 6 de agosto: o acesso automóvel à Vila Adentro será efetuado pelo Arco da Vila, através da rua do Município; a saída da Vila Adentro será efetuada pelo Arco do Repouso e mantém-se a atual saída pela rua da Porta Nova; a rua do Castelo ficará com dois sentidos de trânsito automóvel e com circulação alternada, no troço entre a praça D. Afonso III e o largo do Castelo; a rua do Castelo ficará sem saída e condicionada a residentes, fornecedores e veículos de emergência; a zona sul e Poente do largo de S. Francisco será encerrada ao trânsito, desviando-se a circulação dos transportes públicos pela rua D.ª Teresa Ramalho Ortigão.