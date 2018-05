Feira Medieval Ibérica de Avis reconstitui reinado de D. João I

A edição deste ano da Feira Medieval Ibérica de Avis, no distrito de Portalegre, abriu as portas esta sexta-feira com a recriação de alguns episódios do reinado de D. João I, segundo os promotores.

D. João I, “O de Boa Memória”, consagrado Grão-Mestre da Ordem de Avis, em 1364, foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Coimbra de 1385, dando início à dinastia de Avis.

Promovida pelo município, a iniciativa, a decorrer até domingo, pretende recriar o ambiente da época medieval, recuando a um tempo de reis e princesas, jograis, nobres e mendigos, cavaleiros, almocreves, alcoviteiras e bobos da corte.

Os comeres e beberes nas tabernas, a conferência “Da Ordem de Avis à Vila de Avis: Quadros de uma História”, uma evocação da Batalha dos Atoleiros, a exposição “Elmo e Espada de D. João I” e torneios de armas a cavalo são alguns atrativos do evento.

O programa inclui ainda evocações dos festejos populares do Tratado de Windsor, do cortejo de D. Leonor Teles e do cortejo nupcial e esponsais de D. João I e D. Filipa de Lencastre.

Danças e folias, mercado, música, animação de rua e recriações das movimentações de apoio à causa do Mestre de Avis e da aclamação de D. João I como rei fazem também parte do programa, assim como um arraial medieval que vai transformar o centro histórico da vila num burgo dos séculos XIV e XV.

Destinada a contribuir para a promoção e valorização do concelho de Avis, a feira medieval é organizada pela câmara municipal, em parceria com a Fundación Bodas De Isabel, e conta com a colaboração da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, associações, coletividades e produtores do concelho.