FC Porto procura talentos do futebol no Luxemburgo

A Dragon Force prepara-se para marcar presença pela terceira vez no Luxemburgo. Depois do sucesso das edições de 2016 e 2017, três treinadores do FC Porto estarão nas instalações do FC Una Strassen para realizarem um FC Porto Dragon Force International Camp.

De 21 a 25 de maio, rapazes e raparigas com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos terão a oportunidade de conhecer e experimentar os métodos e os objetivos de treino do FC Porto.

Estão disponíveis mais informações no site do FC Una Strassen​.

Para se inscrever, ou esclarecer qualquer questão, basta contactar Paulo Moura através de e-mail mourap@pt.lu