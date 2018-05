FC Porto participou no torneio sub-15 de Neuville

O clube de futebol de Neuville, em França, organizou o seu 31° torneio internacional de futebol sub-15 que contou com a presença de vários clubes europeus tais como Atlético de Madrid, HJK Helsinki, Manchester United e o FC Porto, revela o Lusojornal.

Este ano a equipa portuguesa convidada foi a do Centro de Formação do FC Porto, mas no escalão sub-13/14.

Os vencedores desta 31a edição do Torneio foram o Montpellier (1°), o Dijon (2°), o Nice (3°), o Atlético de Madrid (4°) e o PSG (5°).

O FC Porto ficou em 9° lugar com duas vitórias, uma derrota e um empate.

