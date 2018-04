Falta de tripulação obrigou TAP a cancelar voos

O cumprimento dos horários de descanso previstos no acordo de empresa e a não troca de folgas por parte dos pilotos da TAP Air Portugal voltou no fim de semana a provocar cancelamentos de várias ligações da companhia, tal como aconteceu nos dias que antecederam a Páscoa. Desde sábado até ao início da tarde de ontem mais de quatro dezenas de voos não foram efetuados deixando centenas de passageiros nos aeroportos ao mesmo tempo que a página de Facebook da empresa foi recebendo queixas de passageiros.

A empresa foi respondendo que lamentava a situação, acrescentando que procurava minimizar os prejuízos dos passageiros – e nesses posts dava indicações de como essas pessoas poderiam reclamar. Já o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil recusou comentar esta situação, diz o Diário de Notícias.

Estes cancelamentos motivaram dois pedidos para esclarecimentos na Assembleia da República: o PSD quer ouvir a administração da TAP e o CDS-PP o ministro do Planeamento, que tutela os transportes. Em comum os dois partidos exigem explicações sobre a situação na empresa, referem, incumprimento dos serviços aéreos regulares para a Madeira e os Açores. Aliás, o governo regional madeirense já se pronunciou sobre esta situação. Segundo o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, foi manifestado o “desagrado” pelos adiamentos que no caso da Madeira também envolvem a EasyJet e que são justificados com motivos operacionais.