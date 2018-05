Falta de ar, enjoo, suor frio? Cuidado, pode ser um ataque cardíaco!

Clarissa P. C. Gomes

Os sintomas de ataque cardíaco podem ser bem diferentes entre homens e mulheres

Doenças cardíacas, a principal causa de morte no mundo, afetam mulheres e homens diferentemente, incluindo prevalência, consequências, riscos e sintomas distintos.

A idéia de que doença cardíaca é “doença de homem” está enraizada na sociedade. Apenas a partir de meados do século XX começou a surgir uma maior conscientização de como as doenças afetam cada sexo de maneira diferente. No entanto, a maioria da população desconhece esse fato.

Doenças cardiovasculares matam mais mulheres do que homens. Na União Européia, são responsáveis por 34% das mortes em homens e 40% em mulheres. Mesmo assim, o risco de mulheres desenvolverem doenças cardíacas é frequentemente subestimado tanto por médicos quanto pelas próprias mulheres.

Por que diferenças entre os sexos são relevantes?

As diferenças anatômicas e fisiológicas entre o sistema cardiovascular masculino e feminino afetam o desenvolvimento e a gravidade de muitas doenças cardíacas. Algumas das disparidades são: certas dimensões do coração e vasos sanguíneos de mulheres são menores que de homens; o sistema cardiovascular sofre maior influência dos hormônios femininos (estrogênio e progesterona), que são predominantes nas mulheres; e, enquanto mulheres apresentam um aumento na frequência cardíaca em resposta a estresse, homens apresentam pressão arterial elevada.

Os sintomas de doenças cardíacas também são distintos. Por exemplo, os sintomas típicos de um ataque cardíaco em homens são dor no peito ou nas costas, formigamento nos braços e falta de ar. Apesar de mulheres poderem apresentar os mesmos sintomas, os mais comuns são falta de ar, fadiga, enjoo e suor frio, facilmente confundíveis com gripe ou indigestão. Como os sintomas femininos não incluem necessariamente dor no peito, é mais difícil diagnosticar um ataque cardíaco nessa população, aumentando a mortalidade.

Desigualdade na pesquisa médica

Uma das principais razões para a discrepância da evolução de doenças cardíacas entre homens e mulheres é que as mulheres são pouco representadas em pesquisas científicas e testes clínicos. Simplesmente assume-se que aquilo que se aplica para um sexo, se aplica ao outro. Mesmo com inúmeras evidências do contrário, a descoberta e o desenvolvimento de diagnósticos e tratamentos ainda são feitos usando principalmente dados coletados de homens.

Testes para diagnosticar doenças cardíacas podem ser sexo-específicos. O teste de laboratório mais importante para indicar danos no músculo cardíaco funciona bem para homens mas não tão bem para mulheres. Consequentemente, as mulheres demoram mais tempo para receber tratamento, agravando a doença.

Os tratamentos também costumam ser os mesmos para os dois sexos, mas podem ser menos eficientes em mulheres. Uma vez que a dose não é necessariamente ajustada para a fisiologia feminina, mulheres tendem a sofrer mais efeitos colaterais. Como as pesquisas médicas apresentam poucos dados sobre as diferenças entre os sexos, os médicos não possuem informação suficiente para melhor interpretar os resultados de exames e prescrever tratamentos mais adequados para mulheres.

Diminuindo as diferenças

Em primeiro lugar, é essencial informar a população sobre como doenças cardíacas afetam cada sexo de forma diferente. Mulheres e homens precisam estar atentos para as diferenças de sintomas, principalmente os de ataque cardíaco. Quanto antes detectar, maiores as chances de sobrevivência e recuperação.

Segundo, as comunidades científicas e médicas devem aumentar os esforços para incluir cada vez mais nas suas rotinas a análise das diferenças biológicas entre os sexos. Isso levará ao desenvolvimento de diagnósticos e tratamentos mais apropriados e eficazes para todos, homens e mulheres.