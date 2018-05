Fado: Mariza na Alemanha e na Áustria

A fadista Mariza dará este mês de maio dois concertos na Alemanha (9 e 13 de maio) e um na Áustria (17 de maio). A artista será acompanhada em palco por José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Pedro Jóia (guitarra) Yami (guitarra baixo), Vicky Marques, (bateria de percussão) e João Frade (acordeão).

9 de maio (quarta-feira), 20h00 Alte Oper Frankfurt, Frankfurt am Main (Alemanha) – bilhetes aqui.

13 de maio (domingo), 19h00, Festspielhaus Baden-Baden, Baden-Baden (Alemanha) – bilhetes aqui.

17 de maio (quinta-feita), 21h00, Wiener Konzerthaus, Viena (Áustria) – bilhetes aqui.

Acrescente-se que Mariza prepara-se para lançar um novo álbum (que já se encontra em pré-venda) no dia 25 de maio. Aproveite agora para ouvir “Quem me dera”, uma das novas músicas do novo trabalho (tetra e música: Matias Damásio). “Trigueirinha” é outro dos temas que faz parte do novo álbum (letra: António Vilar da Costa / música: Jorge Fernando).