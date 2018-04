Fado de Coimbra em Berlim

Em Berlim, a noite de 14 de abril (sábado, 20h00) terá um toque mais português graças ao concerto dos “Fado ao Centro”. O palco será, como já é habitual, a Passionskirche (no bairro de Kreuzberg).

O fado é muito associado à cidade de Lisboa. No entanto, a cidade universitária de Coimbra tem as suas próprias tradições. Ao contrário do fado de Lisboa, que é realizado principalmente por mulheres, as vozes do fado de Coimbra são do sexo masculino e a maioria dos músicos são ou foram alunos da prestigiada Universidade de Coimbra. O fado de Coimbra assume-se assim como estilo único na música tradicional portuguesa.

“Fado ao Centro” foi fundado com a intenção expressa de continuar e aprofundar os 150 anos de tradição deste tipo de música. Para comprar bilhetes (€ 31,25 / € 24,75) para este concerto clique aqui.