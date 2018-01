Fadista Sandra Correia estreia-se na Áustria ao lado de Carlos Leitão

A fadista Sandra Correia estreia-se este mês nos palcos austríacos, numa digressão por 11 salas, a convite do músico Carlos Leitão que, pelo sexto ano consecutivo, realiza esta série de concertos.

“É o sexto ano que vou, e eu próprio me questiono sobre o porquê de se repetir todos os anos, mas julgo que a explicação é simples: o público austríaco é de uma cultura elevadíssima, no que se refere à música, e muito curioso sobre as músicas étnicas, como o nosso fado”, disse à agência Lusa Carlos Leitão (voz e viola).

A digressão começa em Baden, 26 quilómetros a sul de Viena, no próximo dia 22. Carlos Leitão e Sandra Correia, acompanhados por Henrique Leitão, na guitarra portuguesa, e Carlos Menezes, no baixo, atuam no Cinema Paradiso.

Carlos Leitão afirmou à Lusa que vai apresentar essencial do seu mais recente álbum, “Sala de Estar”, editado há cerca de um ano, mas também do seu anterior CD, “Quarto”, e temas que canta há mais de 20 anos e que sente como “quase” seus, como “Deste-me Um Beijo e Vivi” (João Dias/Fado Cravo, de Alfredo Marceneiro), uma criação de Beatriz da Conceição.

O músico disse-se igualmente “tentado a experimentar alguns temas para o próximo álbum”.

Sandra Correia, antes de partir para terras austríacas, atua no dia 13, no Europarque, em Santa Maria da Feira, sua cidade natal, apresentando “Filarmoniae Fado”.

Em declarações à Lusa, disse que, na digressão, vai apresentar o seu mais recente álbum, “Perspetiva”, e antecipará canções do próximo álbum, a sair este ano, além de “alguns temas do repertório de Amália Rodrigues, designadamente os compostos por Alain Oulman”.

Os dois intérpretes projetam também interpretar alguns temas em dueto.

Do palco de Baden, a digressão segue para o Cinema Paradiso, em Polten, onde atuam no dia 23. No dia seguinte atuam na Treibhaus, em Innsbruck, a 477 quilómetros de Viena.

Da capital do Tirol, os músicos portugueses seguem para Salzburgo, onde se apresentam no dia 25, no Oval Europark. No dia seguinte, sobem ao palco do Localbühne, em Freistadt, 190 quilómetros a norte de Viena.

No sábado, dia 27, ouve-se fado no Kik, em Ried im Innkreis, 290 quilómetros a oeste de Viena, seguindo-se a capital austríaca, onde Sandra Correia e Carlos Leitão atuam no Metropol, no dia 29.

As duas últimas datas de janeiro cumprem-se em Bruck an der Mur, no dia 30, e em Graz, em 31, com atuações respetivamente no Försterschule tbc, e no Orpheum.

Em fevereiro, no dia 01, a digressão chega ao palco do CCW, em Stainach, encerrando no palco do Spielboden, na cidade de Dornbirn, na região de Voralberg, 631 quilómetros a sudoeste de Viena.

“O circuito é praticamente o mesmo há seis anos, e anualmente as salas estão sempre lotadas, o que julgo ser pelo gosto dos austríacos pelo fado e, mais do que gosto, um conhecimento profundo até pela própria matriz fadista. É um público profundamente atento e interessado”, disse Carlos Leitão à Lusa.

“Esta digressão à Áustria é o motor de arranque de uma maior, que inclui palcos nacionais e internacionais”, ainda a anunciar, rematou Carlos Leitão.