Fadista Cristina Maria apresenta novo álbum

A fadista Cristina Maria apresenta na próxima terça-feira, no Museu do Fado, em Lisboa, o seu mais recente álbum, “Livremente”, no qual se estreia como compositora, tendo gravado uma morna e temas do folclore, além de fados.

No auditório do museu, no bairro lisboeta de Alfama, a fadista é acompanhada pelos músicos Ricardo Silva, na guitarra portuguesa, António Neto, na guitarra clássica, Jorge Carreiro e Ricardo Mateus, na viola de arco.

Em declarações à agência Lusa, Cristina Maria, que também é escultora, afirmou que este novo álbum reflete as suas referências na música.

“É um álbum mais maduro, estreio-me como compositora, voltei a tocar clarinete e, além de fados, entre inéditos e alguns já conhecidos, canto uma morna e temas de música tradicional portuguesa”, disse.

No anterior álbum, “Na Voz das Mãos”, editado há cerca de cinco anos, a fadista assinou a autoria de um tema, mas, neste novo CD, assina a letra e música de “Livremente”, que dá título ao disco, e também a letra do tema de abertura, “O Silêncio da Noite”, musicado por António Neto.

O disco, produzido por António Neto e Fernando Nunes, é constituído por 12 temas, entre os quais “Que Fazes Aí Lisboa”, de Arlindo de Carvalho, do repertório de Amália Rodrigues, uma das referências de Cristina Maria, e ainda outras recriações, designadamente “Senhora da Nazaré”, de João Nobre, criação de Alberto Ribeiro, ou “Onde Deus Me Possa Ouvir”, do brasileiro Vander Lee.

De Cabo Verde, Cristina Maria recuperou a morna “Santa Bárbara” e, do repertório da música tradicional portuguesa, “Senhora do Almortão”, “Cantiga Bailada” e “Se Fores ao Alentejo”.

Entre os temas inéditos, além dos dois de sua autoria, a fadista gravou “Esse Lugar”, de Tiago Torres da Silva, “Meu Amor Onde Navegas”, de Mário Rainho, e “Utopia”, de Catarina Carvalho, todos musicados por António Neto.

No álbum, além de António Neto, Ricardo Silva, e Jorge Carreiro, a fadista conta com a participação de Abílio Caseiro, no cavaquinho, e das Adufeiras de Monsanto, além de intérpretes de cante alentejano.

“Devemos sentir que cada passo que damos, estamos a avançar e a crescer um pouco mais, e este ‘Livremente’ é um crescer de outra consciência. Foi um disco muito desejado por mim e até do público que me acompanha, com uma consciência muito maior daquilo que eu queria fazer”, afirmou a intérprete.