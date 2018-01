Fadista Aldina Duarte em concerto em Antuérpia

Este sábado, 27 de Janeiro, Aldina Duarte apresenta o seu mais recente espetáculo “Quando se ama loucamente” na Bélgica, a convite do prestigiado canal de rádio Klara, operado pela Vlaamse Radio – en Televisieomroep (VRT).

O espetáculo realiza-se no âmbito do festival Klara in deSingel e terá lugar às 20h na Rode Zaal, em Antuérpia.

Para este concerto, Aldina Duarte convidou o pianista Filipe Raposo, com quem partilhará o palco pela primeira vez, contando ainda com os músicos com quem trabalha habitualmente, Paulo Parreira na guitarra portuguesa e Rogério Ferreira na viola.

Veja aqui o programa completo do festival.