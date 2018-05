Facebook quer fazer “mais do que amigos”

Mark Zuckerberg, presidente e diretor-executivo da maior rede social do mundo, fez o anúncio na conferência anual de programadores do Facebook, em San José, na Califórnia.

A nova ferramenta não tem o objetivo de facilitar encontros casuais, mas antes ajudar a formar relações estáveis através da rede. “Será para construir relações autênticas e duradouras, não somente planos casuais”, afirmou Zuckerberg.

O homem forte da rede social não explicou, todavia, se este serviço será pago. No entanto, o facto é que tipicamente os serviços da rede social são gratuitos para o utilizador, já que o seu modelo de negócio é assente sobretudo em publicidade.

Paralelamente, o Facebook informou que os utilizadores poderão criar separadamente um “perfil para encontros”, distinto do perfil da sua página tradicional do Facebook, sendo que a própria rede social irá recomendar potenciais companheiros com base nesse perfil.

A ação de um dos principais sites de encontros nos Estados Unidos, o Match, caiu quase 20% em Wall Street pouco depois do anúncio do Facebook.