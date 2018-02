Exposição sobre Fernando Pessoa em Madrid inaugurada por António Costa

O primeiro-ministro português, acompanhado pelo ministro espanhol da Cultura, inaugura na terça-feira uma exposição sobre Fernando Pessoa e a vanguarda de artistas portugueses de princípio do século XX no museu Rainha Sofia, em Madrid.

“Pessoa. Tudo é uma forma de literatura” é uma mostra que “aproxima o espetador do pouco conhecido cenário vanguardista português desenvolvido entre 1914 e 1936”, assinala hoje o Rainha Sofia em nota à imprensa.

Este museu de arte do século XX e contemporânea acrescenta que Fernando Pessoa (1888-1935) participou na evolução deste movimento artístico “através dos seus escritos e suas amplas e versáteis propostas artísticas”.

O primeiro-ministro português, António Costa e o ministro espanhol da Cultura, Ínigo Méndez de Vigo, inauguram oficialmente a exposição na terça-feira às 19:30 (18:30 de Lisboa), informa o museu.

A exposição, aberta ao público de 07 de fevereiro (quarta-feira) até 07 de maio, vai reunir mais de 160 obras de arte (pintura, desenhos e fotografia) de cerca de 20 artistas, como José de Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso, Eduardo Viana, Sarah Affonso, Júlio, Sonia e Robert Delaunay, entre outros.

Os comissários da mostra são a historiadora de arte Ana Ara e o subdiretor do museu Rainha Sofia, o português João Fernandes, que na semana passada disse à Lusa que esta exposição vai ser “uma grande revelação”, com “nomes fundamentais” da história do Modernismo em Portugal.

A mostra aborda o Paulismo, o Interseccionismo e o Sensacionismo, termos empregados pelo poeta, e que representam o eixo central da modernidade portuguesa, para articular um relato visual da arte nacional através do trabalho de vários artistas, segundo o museu.

António Costa vai aproveitar a deslocação a Madrid para realizar um almoço de trabalho com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, onde serão discutidos os grandes temas da atualidade bilateral, europeia e internacional.

Uma das matérias a tratar será a visita de estado que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá fazer a Espanha ainda durante o primeiro semestre de 2018 e que ainda não tem data marcada.

O Museu Rainha Sofia é o mais visitado de Espanha e um dos mais visitados em todo o Mundo, com mais de 3,6 milhões de entradas em 2016.