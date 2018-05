Exportações de têxteis portugueses para Espanha diminuem

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário registaram uma quebra de 0,2% nos primeiros três meses deste ano, para 1,364 mil milhões de euros, menos três milhões de euros do que em igual período do ano passado, revela o Jornal de Negócios.

O principal destino das têxteis nacionais foi o grande responsável por este resultado. Segundo a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), com base nos dados divulgados esta quinta-feira pelo INE, Espanha comprou menos 35 milhões de euros até ao final de Março, o que traduz uma quebra homóloga de 8%, para 412 milhões de euros.