Évora investe no Parque de Indústria Aeronáutica

Está praticamente pronta a obra de Requalificação da Ligação da Cidade ao Parque de Industria Aeronáutico de Évora (PIAE), da responsabilidade da Câmara Municipal de Évora, num investimento aproximado de 900 mil euros.

Esta intervenção vem no seguimento dos vários investimentos que a edilidade tem vindo a efetuar no PIAE com vista à dotação desta infraestrutura de todas as condições para um bom acolhimento industrial.

Esta via, dotada de todas as infraestruturas subterrâneas, nomeadamente água, saneamento de águas residuais domésticas e pluviais, fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, telecomunicações, irá servir nove lotes industriais, dois dos quais com fábricas já em funcionamento: Mecachrome e EMMAD.

Trata-se de uma obra de infraestruturas para o desenvolvimento dos dois arruamentos projetados e executados, que possibilitarão no futuro duas ligações ao Aeródromo de Évora caso se venha a justificar. O arruamento principal (rua B) tem uma extensão de 600 m e o arruamento secundário (rua E) uma extensão de 330m.

As obras de infraestruturas incluem arruamentos em betuminoso, com passeios em pavé e ciclovia. De resto, a criação de ciclovia está integrada na estratégia de ligação do PIAE ao Centro Histórico de Évora em modos suaves, a qual tem continuidade a norte, com a ligação entre o Centro Histórico e Bairro do Bacelo, em fase de concurso público.