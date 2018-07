Europeu2018 de andebol de sub-20: Portugal perde com a Alemanha e falha o bronze

A seleção portuguesa de andebol de sub-20 falhou este domingo o terceiro lugar do Europeu2018 ao perder com a Alemanha, por 29-26, em Celje, no encontro que antecede a final entre a anfitriã Eslovénia e a França.

Portugal, que nas meias-finais foi afastado pela Eslovénia (27-25), perdia ao intervalo por três golos (14-11), diferença que se manteve favorável à Alemanha no resultado final (29-26).

Diogo Silva, com seis golos, e Luís Frade e Gonçalo Vieira, ambos com cinco, foram os principais marcadores da seleção portuguesa, que, apesar da derrota, foi mais eficaz do que os germânicos na finalização.

Para a diferença em termos de resultado contribuiu os três livres de sete metros concretizados pela seleção alemã, dos quatro que dispôs, contra a única tentativa falhada do conjunto luso.

Jannek Klein, autor de seis golos, foi considerado o melhor jogador do encontro, que garantiu à Alemanha – campeã em 2014, 2006 e 2004 – a conquista do terceiro lugar do pódio do Europeu2018 e o quarto posto a Portugal.

A final do Europeu2018 será disputada entre a anfitriã Eslovénia e a França, que afastou nas meias-finais a Alemanha, por 28-26, irá decidir não só o sucessor da Espanha, ainda detentor do troféu, como também um campeão inédito.