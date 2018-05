Europeu sub-17: Portugal empata com a Noruega na estreia

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 estreou-se esta sexta-feira no Campeonato da Europa da categoria com um empate 0-0 frente à Noruega, em jogo da primeira jornada do Grupo B da fase final, disputado em Walsall (Inglaterra).

A equipa das ‘quinas’, treinada pelo ex-futebolista internacional Rui Bento, construiu a primeira oportunidade de golo aos 18 minutos, por intermédio de Félix Correia, que voltou a ser protagonista de dois remates perigosos, aos 22 e 32, mas sem conseguir alterar o resultado.

Na segunda parte, a Noruega equilibrou as ‘operações’ e quase marcou, aos 66 minutos, na sequência de um remate de cabeça de Rusten, já depois de Portugal ter de estado perto de inaugurar o marcador, aos 52 e 59, por Henrique Jocu e Jair Tavares, respetivamente.

Tanto Portugal, campeão europeu em 1989, 1995, 1996, 2000 – no formato de sub-16 -, 2003 e 2016, como a Noruega, que nunca conseguiu chegar ao pódio da competição, podem ser ultrapassados na classificação do grupo, em função do resultado do outro jogo do agrupamento.

Ainda hoje, a Eslovénia – que será a próxima adversário da seleção nacional, na segunda-feira – e a Suécia vão defrontar-se no estádio St. George’s Park, em Burton-on-Trent, em partida com início às 19:00.

Jogo no estádio do Walsall FC, em Walsall (Inglaterra).

Portugal – Noruega, 0-0.

– Portugal: João Monteiro, João Ferreira, Levi Faustino, Francisco Saldanha, Tomás Tavares, Henrique Jocu, Rodrigo Fernandes, Nuno Cunha (Bernardo Silva, 58), Jair Tavares, Fábio Silva (Eduardo Ribeiro, 66) e Félix Correia.

(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Tiago Matos, Rafael Brito, Umaro Embaló, Rodrigo Valente, Henrique Pereira e Gonçalo Ramos).

Treinador: Rui Bento.

Noruega: Rasmus Sandberg, Leo Cornic, Martin Rusten, Thomas Rekdal, Noah Holm, Kornelius Hansen (Oscar Aga, 56), Ole Kolskogen, Sander Christiansen, Joshua Kitolano, Josef Baccay e Jonathan Valberg.

(Suplentes: Jorgen Johnsen, Sander Strand, Harald Tangen, Bjorn Maeland, Runar Hauge e Mathias Kjolo).

Treinador: Gunnar Halle.

Árbitro: Dennis Higler (Holanda).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fábio Silva (57) e Noah Holm (60).