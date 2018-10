Etíopes conquistam Lisboa

Os atletas etíopes Limenih Getachew, em masculinos, com um novo recorde da prova, em 2:07.24 horas, e Kuftu Dediso, em femininos, venceram a edição 2018 da Maratona de Lisboa.

Na prova masculina, Getachew fugiu a dois quilómetros da meta para vencer à frente do queniano Samuel Wanjiku, que era o antigo recordista da prova e foi segundo, em 2:07.51, e do queniano Justus Kimutai, terceiro, com recorde pessoal de 2:07.58.

A prova acabou por ter um bom nível, já que as condições atmosféricas ajudaram, com nove atletas, todos africanos, a fecharam em menos de 2:10 horas.

O 10.º classificado e melhor não africano, foi o português Hermano Ferreira, atleta do Benfica, que, depois de passar por muitas dificuldades físicas, terminou em 2:10.11.

Na prova feminina, Dediso esteve sempre na frente e ganhou com um novo recorde pessoal de 2:24.56, superando claramente a queniana Monica Jepkoech, segunda, com 2:27.35, e a também etíope Tigist Memuye, terceira, com 2:28.35.

A melhor portuguesa foi Rosa Madureira, do Penafiel, que terminou no sexto lugar, em 2:47.17.