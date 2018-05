Estudantes portugueses criaram jogo com as POPs

Alunos do mestrado de engenharia informática do Instituto Superior Técnico (IST) criaram um jogo inteiramente baseado em Ethereum. Chama-se REPOP WORLD – ou só REPOP – e permite aos jogadores colecionar, comprar, vender e criar personagens chamadas POPs no universo descentralizado do Ethereum, revela o site Shifter.pt.

O enredo do jogo é simples. A Terra foi destruída e salvaram-se apenas POPs, isto é, personalidades pop como Elon Musk, Donald Trump e Cristiano Ronaldo. Estes têm agora como missão repopular o novo planeta – Marte –, com descendentes (clones) desajeitados e/ou hilariantes criados através de uma máquina de clonagem futurista.

No REPOP, existem, por isso, dois tipos de POPs: os originais e os clones. Os primeiros são desenhados pela equipa do jogo e são inspiradas em celebridades conhecidas, sendo lançadas novos Original POPs todas as semanas. Os segundos resultam das combinações genéticas feitas pelos algoritmos do jogo a partir das características de dois POPs: cabelo, olhos, nariz, boca, etc. Independentemente de ser um original ou um clone, cada POP é único e só pode ter um dono, que é verificado graças à tecnologia Ethereum em que se baseia o jogo.

Todas as semanas, a equipa do REPOP lança novos POPs através de leilões. Também podes comprar POPs no mercado do jogo, onde encontrarás maioritariamente clones vendidos por outros jogadores. Como cada POP tem um preço, para aproveitares verdadeiramente o jogo terás de ter uma carteira recheada com meia dúzia de tokens de Ethereum – poderás fazê-lo, por exemplo, utilizando uma app chamada Trust, através da qual podes aceder à rede Ethereum onde se encontra o repop.world e, assim, jogar.