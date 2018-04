Estudantes de Esch-sur-Alzette comemoram 25 de abril

O Liceu de Garçons, em Esch-sur-Alzette, no sul do Luxemburgo, em colaboração com a Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo, assinala a comemoração do dia 25 de Abril, com a inauguração da exposição “Abrir Abril: o chegar da Liberdade / Ouvrir Avril: L’avènement de la Liberté”.

O evento, que resulta de uma iniciativa dos alunos do Curso de Língua e Cultura Portuguesas deste estabelecimento de ensino secundário, está agendado para as 18h do dia 25 de abril.

Fotografias, cartazes, primeiras páginas de jornais, fotografias e notícias censuradas constituem a exposição, que revisita momentos essenciais da Revolução dos Cravos, que marcou o fim da ditadura em Portugal, “o momento em que, em coro, um país se ergueu, do chão levantado” e se abriu para o mundo.

A exposição estará patente ao público de 26 de abril a 9 de maio de 2018, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Liceu de Garçons (71 rue du Fossé, L- 4123 Esch-sur-Alzette).