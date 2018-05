Estoril Open: João Sousa em final histórica

O português João Sousa apurou-se este sábado pela primeira vez para a final do Estoril Open em ténis e vai defrontar, no domingo, o norte-americano Frances Tiafoe, que destronou o campeão em título, o espanhol Pablo Carreño Busta.

O vimaranense, de 29 anos, levou a melhor na dura batalha com o grego Stefanos Tsitsipas em três ‘sets’ – 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4) –, em duas horas e oito minutos, igualando assim a marca de Frederico Gil, igualmente finalista em 2010, quando o único torneio ATP em Portugal ainda se disputava no Jamor.

O número um português não escondeu o “orgulho enorme” de poder disputar pela primeira vez uma final em casa, mostrando-se uma vez mais satisfeito com a sua exibição.

“É sem dúvida especial por ser em casa, estou contente com o nível a que me exibi hoje e com esta vitória. É um orgulho enorme poder estar nesta final e ver que as pessoas desfrutaram do meu jogo”, revelou o 68.º mundial, após o encontro.

Já o campeão em título e segundo pré-designado do torneio, o espanhol Pablo Carreño Busta, esteve desinspirado no confronto com o ‘nextgen’ norte-americano Frances Tiafoe, que mostrou toda a sua força para levar a melhor sobre o 11.º da hierarquia, pelos parciais 6-2, 6-3, em uma hora e 15 minutos. Com apenas 20 anos vai tentar conquistar o segundo título ATP.

Na vertente de pares, João Sousa também voltou ao ‘court’ ao lado do argentino Leonardo Mayer, mas o desfecho foi uma derrota, pelos 6-2 e 7-6 (7-4), diante dos britânicos Kyle Edmund e Cameron Norrie.

Na final, vão enfrentar a dupla composta pelo neozelandês Artem Sitak e o holandês Wesley Koolhof, que no primeiro encontro do dia se superiorizaram ao britânico Joe Salisbury e ao francês Jonathan Eysseric, ao vencerem por 7-5 e 6-3.