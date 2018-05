Este é o melhor museu português de 2018

O melhor museu português do ano é o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal.

“É com grande satisfação, mas sem surpresa, que saudamos os prémios atribuídos pela Associação Portuguesa de Museologia aos museus do Centro de Portugal. Desde logo, o prémio principal, que distingue um projeto muito recente, mas que já é merecedor de uma tão elevada distinção, com toda a justiça. Os meus parabéns à Câmara Municipal de Abrantes e à parceria que instalou o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, mas também a todos os outros museus da região que saíram premiados na cerimónia”, salientou Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.